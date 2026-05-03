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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wegberg - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Wegberg (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026, gegen 21:57 Uhr befuhr ein Pkw die K 12 in Wegberg aus Richtung Grenzlandring in Richtung In Ellinghoven. Der Pkw kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Baum. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung dem Universitätsklinikum Düsseldorf zugeführt. An dem Pkw entstand zudem Sachschaden.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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