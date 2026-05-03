POL-HS: Wegberg- Kipshoven, Sprengung eines Zigarettenautomaten
KPB Heinsberg (ots)
Am 03.05.2026, gegen 04:00 Uhr, meldeten mehrere Anwohner aus der Ortslage Wegberg-Kipshoven einen lauten Knall. Letztlich stellte sich heraus, dass ein dortiger Zigarettenautomat gesprengt wurde. Diverse Teile des Zigarettenautomates waren auf der Straße verteilt. 2 bislang unbekannte Tatverdächtige entfernten sich mit unbestimmter Tatbeute fluchtartig vom Tatort. Die eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Vor Ort wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Diverse Gegenstände wurden am Tatort sichergestellt.
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