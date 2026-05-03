POL-HS: Wegberg- Kipshoven, Sprengung eines Zigarettenautomaten

Heinsberg (ots) - Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der L 228 in Höhe der Einmündung Am Ringofen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw, welcher die L 228 aus Richtung Selsten in Richtung Aphoven befuhr, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung dem Krankenhaus Heinsberg ...

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