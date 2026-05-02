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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heinsberg - Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer

Heinsberg (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 19:40 Uhr ereignete sich auf der L 228 in Höhe der Einmündung Am Ringofen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw, welcher die L 228 aus Richtung Selsten in Richtung Aphoven befuhr, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung dem Krankenhaus Heinsberg zugeführt. An dem Pkw entstand zudem Sachschaden.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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