POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Erkelenz (ots)
Am Mittwochnachmittag (29. April) verschafften sich Einbrecher zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr am Kaiser-Karls-Weg gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten sie unter anderem eine geringe Menge Bargeld sowie persönliche Dokumente.
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