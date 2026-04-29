Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Grünschnitt in Brand gesetzt

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Geilenkirchen (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person setzte am Abend des 28. April (Dienstag) gegen 23.45 Uhr auf der Heinsberger Straße Grünschnitt in Brand, der zur Abholung auf der Vorgartenmauer eines Hauses gelagert wurde. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Auf Videoaufzeichnungen erkennt man, wie der Täter den Grünschnitt anzündet und anschließend in Richtung Konrad-Adenauer-Straße flüchtet. Er war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und trug eine schwarze Kappe, hellblaue Jeans, schwarz-weiße Schuhe und eine dunkle Jacke. Zudem führte er zwei Flaschen mit sich. Hinweise zur Identität des Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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