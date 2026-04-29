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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer eines Renault fährt Fußgänger an
Zeugensuche

Heinsberg-Dremmen (ots)

Letzte Woche Dienstag (21. April) ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Gegen 4.45 Uhr war der Fahrer eines grauen Kleinwagens der Marke Renault auf der Falderstraße aus Richtung Dremmener Straße kommend unterwegs und fuhr zwischen zwei Parkflächen, um einem entgegenkommenden Fahrzeug Vorrang zu gewähren. Zwischen diesen beiden Parkflächen stand ein 30 Jahre alter Heinsberger, der vor seinem geparkten Pkw stand. Der Pkw-Fahrer touchierte den Mann und verletzte ihn leicht. Zur Klärung des Unfalls bittet die Polizei nun den Fahrer des Renault oder auch weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise dazu nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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