POL-HS: Autoscheibe eingeschlagen
Wegberg-Venn (ots)
Unbekannte Täter schlugen in der Straße In Venn eine Seitenscheibe eines geparkten Autos ein und nahmen unter anderem eine Tasche mit, die sie im Fahrzeuginnenraum fanden. Die Tat ereignete sich am 27. April (Montag), zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr.
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