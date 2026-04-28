PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autoscheibe eingeschlagen

Wegberg-Venn (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Straße In Venn eine Seitenscheibe eines geparkten Autos ein und nahmen unter anderem eine Tasche mit, die sie im Fahrzeuginnenraum fanden. Die Tat ereignete sich am 27. April (Montag), zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Unbekannte stehlen Rollator von Seniorin / Zeugensuche

    Geilenkirchen (ots) - Eine 87 Jahre alte Frau, die auf die Nutzung eines Rollators angewiesen ist, war in Begleitung eines Bekannten am Montagnachmittag (27. April) in der Geilenkirchener Innenstadt unterwegs. Kurz nach 15 Uhr wollten die Seniorin und ihr Begleiter die Stadt wieder verlassen und in der Haihover Straße in ein Auto steigen, das vor einer Bank geparkt ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

    Waldfeucht-Haaren (ots) - Am Montagabend (27. April) stahlen unbekannte Personen gegen 20 Uhr einen E-Scooter, der zuvor von seinem Besitzer in der Straße Am Heidchen abgestellt wurde. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 00:40

    POL-HS: Übach-Palenberg - Zimmerbrand

    Kreis Heinsberg (ots) - Am 27.04.2026 um 22:03 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein Zimmerbrand auf der Paul-Keller-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzmittel konnten Flammen aus der Erdgeschosswohnung festgestellt werden. Durch die eintreffende Feuerwehr wurde ein Bewohner mittels Drehleiter aus dem 1. OG gerettet, während weitere Kräfte die Brandbekämpfung übernahmen. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren