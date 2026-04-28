POL-HS: Autoscheibe eingeschlagen

Geilenkirchen (ots) - Eine 87 Jahre alte Frau, die auf die Nutzung eines Rollators angewiesen ist, war in Begleitung eines Bekannten am Montagnachmittag (27. April) in der Geilenkirchener Innenstadt unterwegs. Kurz nach 15 Uhr wollten die Seniorin und ihr Begleiter die Stadt wieder verlassen und in der Haihover Straße in ein Auto steigen, das vor einer Bank geparkt ...

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