Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte stehlen Rollator von Seniorin

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Eine 87 Jahre alte Frau, die auf die Nutzung eines Rollators angewiesen ist, war in Begleitung eines Bekannten am Montagnachmittag (27. April) in der Geilenkirchener Innenstadt unterwegs. Kurz nach 15 Uhr wollten die Seniorin und ihr Begleiter die Stadt wieder verlassen und in der Haihover Straße in ein Auto steigen, das vor einer Bank geparkt stand. Als der Bekannte der älteren Frau beim Einsteigen helfen musste, stand der Rollator für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt neben dem Wagen. Diesen Moment nutzten Unbekannte aus und stahlen die Gehhilfe. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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