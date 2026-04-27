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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Geilenkirchen-Bauchem: Pestalozzistraße (Btm)
   - Geilenkirchen-Gillrath: Karl-Arnold-Straße (Btm)
   - Geilenkirchen-Hünshoven: B 56 (Alkohol + Btm)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Selfkant-Höngen: B 56
   - Geilenkirchen-Bauchem: Pestalozzistraße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei einer Kontrolle in

   - Heinsberg-Lieck: Seeufer

wurden im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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