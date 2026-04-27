POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Geilenkirchen-Bauchem: Pestalozzistraße (Btm) - Geilenkirchen-Gillrath: Karl-Arnold-Straße (Btm) - Geilenkirchen-Hünshoven: B 56 (Alkohol + Btm)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Selfkant-Höngen: B 56 - Geilenkirchen-Bauchem: Pestalozzistraße
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Betäubungsmitteldelikte:
Bei einer Kontrolle in
- Heinsberg-Lieck: Seeufer
wurden im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige.
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