Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Geilenkirchen-Bauchem: Pestalozzistraße (Btm) - Geilenkirchen-Gillrath: Karl-Arnold-Straße (Btm) - Geilenkirchen-Hünshoven: B 56 (Alkohol + Btm)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Selfkant-Höngen: B 56 - Geilenkirchen-Bauchem: Pestalozzistraße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei einer Kontrolle in

- Heinsberg-Lieck: Seeufer

wurden im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

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