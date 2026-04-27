POL-HS: Kraftstoffdiebstahl
Hückelhoven-Baal (ots)
Unbekannte stahlen zwischen Samstagmorgen (25. April), 8.15 Uhr und Montagmorgen (27. April), 3.15 Uhr, etwa 100 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Lkw, der auf der Opelstraße abgestellt war.
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