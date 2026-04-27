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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Hückelhoven-Baal (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Samstagmorgen (25. April), 8.15 Uhr und Montagmorgen (27. April), 3.15 Uhr, etwa 100 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Lkw, der auf der Opelstraße abgestellt war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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