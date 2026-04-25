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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 2. Polizeibericht vom 25.04.2026

Heinberg (ots)

Gangelt - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Leichtkraftradfahrer

Am 25.04.2026, gegen 14.18 Uhr erhielt die Polizei über die Rettungsleitstelle Kenntnis zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW-Fahrer und Leichtkraftradfahrer. Der 79-jährige PKW-Fahrer übersah beim Einbiegen aus dem Niederbuscher Weg auf die Bundesstraße den auf der bevorrechtigten Bundesstraße fahrenden Leicht-kraftradfahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 17-jährige Leichtkraftradfahrer schwer und wurde ins Krankenhaus verbracht.

Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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