POL-HS: 2. Polizeibericht vom 25.04.2026

Geilenkirchen-Lindern (ots) - Am Donnerstag (23. April) suchte eine Frau im Internet nach einer Elektrofirma, die eine Reparatur ausführen sollte. Auf einer Internetseite fand sie eine Telefonnummer, die sie gegen 11.30 Uhr anrief und dort ihr Problem schilderte. Etwa eine Stunde später erschienen zwei Männer in schwarzer Arbeitskleidung an ihrer Wohnanschrift. Im ...

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