Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 25.04.2026

Heinsberg (ots)

Wassenberg - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am 25.04.2026, gegen 13.01 Uhr fand auf der Wassenberger Straße ein Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen statt. Ein 39 jährige Autofahrer befuhr die Straße Rohmen in Fahrtrichtung Wassenberger Straße und missachtete die Vorfahrt des 23 jährigen Autofahrer, welcher die Wassenberger Straße befuhr. Alle vier leichtverletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde die Wassenberger Straße komplett gesperrt. Die Sperrung dauert noch an.

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