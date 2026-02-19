PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus (0042491/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Mittwoch (18.02.2026) im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Mühsam-Straße. In der Folge wurde die Wohnung eines 66-jährigen Geschädigten gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie einen geringen Bargeldbetrag. Zudem wurde ein im Keller befindliches Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet. Aus dem Keller wurde augenscheinlich nichts entwendet. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Erich-Mühsam-Straße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 82341465 bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

