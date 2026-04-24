Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handwerker betrügen Kunden bei digitalem Bezahlvorgang

Zeugensuche

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Donnerstag (23. April) suchte eine Frau im Internet nach einer Elektrofirma, die eine Reparatur ausführen sollte. Auf einer Internetseite fand sie eine Telefonnummer, die sie gegen 11.30 Uhr anrief und dort ihr Problem schilderte. Etwa eine Stunde später erschienen zwei Männer in schwarzer Arbeitskleidung an ihrer Wohnanschrift. Im Haus verrichteten sie kurz Arbeiten im Keller. Danach verständigte man sich auf einen Preis für die durchgeführte Reparatur. Für die Bezahlung hielt die Kundin ihre Debitkarte zwei Mal vor ein Zahlungsempfängergerät. Die Handwerker gaben an, dass der Bezahlvorgang nicht funktioniert habe und kassierten ihren Lohn nun in bar. Später wurde die Frau misstrauisch und überprüfte ihr Konto. Hierbei stellte sie fest, dass ein hoher dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Die beiden Männer waren etwa 170 Zentimeter groß und zwischen 25 und 40 Jahre alt. Sie hatten kurze dunkle Haare, kurze Bärte und ein südländisches Erscheinungsbild. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Park beobachtet, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 4 der Polizei entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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