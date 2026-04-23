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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falscher Bankmitarbeiter erlangt sensible Daten am Telefon

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am Dienstagabend (21. April) erhielt ein Brachelener einen Anruf eines Unbekannten, der sich am Telefon als Bankmitarbeiter vorstellte. Im Display erschien die Telefonnummer der Hausbank, so dass der Mann dem Anrufer Glauben schenkte. Der angebliche Mitarbeiter gab an, dass ein Kontoupdate gemacht werden müsse und wies den 75-Jährigen an, unter anderem eine PIN zu generieren und preiszugeben. Im Nachhinein erstellte der Betrüger jedoch nach ersten Erkenntnissen mit den erlangten sensiblen Daten eine digitale Bankkarte, mit der er mehrere Einkäufe tätigte, so dass ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich entstand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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