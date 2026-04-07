Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Dachstuhlbrand in Tringenstein + mit Platzpatronen geschossen + Zigarettenautomat gesprengt

Giessen (ots)

Siegbach: Dachstuhlbrand in Tringenstein

Am Donnerstagabend (2. April) gegen 18 Uhr brannte in Tringenstein in der Hofstraße ein Wohnhaus. Die Bewohner hielten sich in dem Haus auf, als eine 52-jährige Bewohnerin den Brand im Bereich des Dachstuhls bemerkte. Die Personen verließen das Haus und informierten die Feuerwehr. Das Haus geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern. Da das Gebäude stark einsturzgefährdet war, musste das Technische Hilfswerk Gebäudeteile abreißen. Zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Gemeinde setzte sich für die Unterbringung der Bewohner ein. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Herborn: Mit Platzpatronen geschossen

Ein Zeuge meldete am frühen Sonntagmorgen (5. April) über den Polizeinotruf, dass gegen 3.10 Uhr eine männliche Person vor einer Gaststätte in der Walther-Rathenau-Straße mit einer Schusswaffe geschossen und Personen bedroht haben soll. Es sei niemand verletzt. Noch vor dem Eintreffen der sofort entsandten Polizeistreifen flüchtete der Mann zu Fuß. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 40-Jährigen kurz darauf festnehmen. Entgegen der erster Annahmen feuerte der Mann Platzpatronen mit einer Schreckschusswaffe ab. Im Rahmen der Fluchtwegabsuche fanden Polizisten eine Schreckschusswaffe. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Es folgte eine Sicherstellung. Der 40-Jährige war zudem alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Dietzhölztal-Straßebersbach: Zigarettenautomat gesprengt

Am Samstagmorgen (4. April) gegen 4 Uhr kam es in der Jahnstraße zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Der Versuch hierbei Beute zu machen misslang. Die Täter entkamen unbemerkt. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 7.000 Euro. Die Ermittler der Kripo suchen nach Zeugen und fragen: Wem ist am frühen Samstagmorgen etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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