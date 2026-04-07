Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Schüsse auf Café - Polizei bittet um Hinweise

Giessen (ots)

Gestern Abend wurden durch Unbekannte Schüsse auf ein Café in der Schanzenstraße abgegeben. Zeugen beschrieben zwei Männer, die gegen 22 Uhr vom Tatort in Richtung der Westanlage davonrannten. Projektile beschädigten eine Scheibe des Cafés sowie ein geparktes Auto. Zur Tatzeit hielten sich mehrere Personen in der Nähe des Cafés auf, diese blieben körperlich unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen blieb erfolglos.

Die Hintergründe der Schussabgabe und ein mögliches Motiv sind bislang unklar. Die Ermittlungen der Gießener Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft werden zusammen mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zu den flüchtigen Männern machen? Sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schanzenstraße, Westanlage oder dem näheren Umfeld aufgefallen? Wer kann Angaben zu den möglichen Hintergründen machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555, in dringenden Fällen auch an den Notruf 110.

Pierre Gath, Pressesprecher

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