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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Audi vor Klinikum touchiert +
Giessen (ots)
Marburg: Audi vor Klinikum touchiert
Am Mittwoch (01.04.2026) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken am Universitätsklinikum in Marburg einen parkenden grauen Audi A4 Kombi. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf der Parkfläche an der Zufahrt zum Notfallbereich. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Marburg zu wenden (Tel.: 06421 4060).
Tobias Schwarz, Pressesprecher
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