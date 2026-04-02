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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Audi vor Klinikum touchiert +

Giessen (ots)

Marburg: Audi vor Klinikum touchiert

Am Mittwoch (01.04.2026) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken am Universitätsklinikum in Marburg einen parkenden grauen Audi A4 Kombi. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr auf der Parkfläche an der Zufahrt zum Notfallbereich. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Marburg zu wenden (Tel.: 06421 4060).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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