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Mittelhessen: STADT+LANDKREIS GIEßEN: Rollerfahrer ohne Führerschein, ohne Versicherungskennzeichen und unter Drogeneinfluss kontrolliert + Erfolgreiche Festnahme eines Lkw-Fahrers wegen Diebstahls von Tabakwaren

Giessen (ots)

Gießen: Rollerfahrer ohne Führerschein, ohne Versicherungskennzeichen und unter Drogeneinfluss kontrolliert

Einer Streife der Gießener Polizei fiel am Mittwochabend (1.4.) ein Rollerfahrer in der Eichgärtenallee auf. Die darauffolgende Kontrolle offenbarte, dass der 33-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß und das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht auf den kontrollierten Roller ausgegeben war. Ferner stand der 33-jährige Rollerfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel und war offensichtlich nicht in der Lage, den Roller sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Die Fahrt endete an dieser Stelle, und der Fahrer muss sich nun für die genannten Vorwürfe verantworten.

Hungen: Erfolgreiche Festnahme eines Lkw-Fahrers wegen Diebstahls von Tabakwaren

Ein 29-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer, der regelmäßig Tabakwaren für eine Unternehmensgruppe transportierte, geriet Anfang des Jahres ins Visier der Ermittler. Grund hierfür waren wiederholt fehlende Warenbestände aus einem Warenlager in Hungen, die nicht an den vorgesehenen Filialen ankamen. Zunächst betrafen die Unregelmäßigkeiten Waren im Wert von 50 bis 100 Euro. Im Laufe der Zeit wuchsen die festgestellten Fehlbestände jedoch erheblich, sodass sich der Gesamtwert des Diebstahls auf rund 30.000 Euro summierte.

Am 24. März 2026 konnte der 29-Jährige schließlich auf frischer Tat festgenommen werden, als er von seiner planmäßigen Fahrroute abwich und auf einem Parkplatz in Lich Tabakwaren im Wert von etwa 1.200 Euro in einen dort wartenden Audi umlud. Der 47-jährige Audi-Fahrer und Familienangehöriger des Lkw-Fahrers wurde ebenfalls festgenommen, jedoch nach Abschluss der Ermittlungen wieder entlassen.

Im Zuge weitergehender Ermittlungen im Hungener Warenlager der Unternehmensgruppe wurde ein zweiter rumänische Lkw-Fahrer, ein 55-Jähriger, festgenommen. Auch er hatte gestohlene Tabakwaren im Wert von 1.000 Euro in Transportkisten versteckt. Der 55-Jährige wurde nach Abschluss der Ermittlungen ebenfalls wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Haupttäter, der 29-jährige Lkw-Fahrer, wurde am 25. März 2026 dem Haftrichter am Amtsgericht in Gießen vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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