Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrüche in Bad Vilbel und Dortelweil - Maskierter in Garten aufgefallen + Zwei Einbrüche in Pohl-Göns + In Rohbau eingestiegen + Schmierereien an Schulgebäude + Verputzmaschine...

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Einbrüche in Bad Vilbel und Dortelweil - Maskierter in Garten aufgefallen

Ein maskierter, dunkel gekleideter Mann betrat am Mittwochabend (01.04.2026) gegen 20:45 Uhr das Grundstück eines Wohnhauses im Kornblumenweg in Dortelweil. Als er eine Kamera bemerkte, die im Außenbereich des Wohnhauses angebracht ist, verließ er das Grundstück wieder. In der Mozartstraße kletterte ein Einbrecher zwischen 18:00 Uhr und 23:50 Uhr auf eine Terrassenüberdachung einer Doppelhaushälfte. Von dort aus öffnete er gewaltsam ein Fenster im Obergeschoss und stieg dadurch ins Haus ein. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und ließ dabei Schmuck mitgehen. Im Zeitraum von 06:35 Uhr bis 23:15 Uhr drang ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus im Hollerweg in Bad Vilbel ein und verschaffte sich dort Zutritt zu einer Wohnung. Er entwendete eine Kamera und Bargeld. Zeugen, die in einem der drei Fälle Beobachtungen gemacht haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Zwei Einbrüche in Pohl-Göns

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstag (31.03.2026), 18:30 Uhr und Mittwoch (01.04.2026), 09:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Harbachstraße in Pohl-Göns ein. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Ob die Täter Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Windhofstraße. Hier brachen die Unbekannten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten mehrere Räume. Auch hier ist noch unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Der Tatzeitraum kann in diesem Fall lediglich auf Dienstag, 24.03.2026, 08:00 Uhr bis Mittwoch (01.04.2026), 16:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet unter der Rufnummer 06031 6010 Zeugenhinweise.

Butzbach: In Rohbau eingestiegen

In der Dr.-Adolph-Baer-Straße in Griedel verschafften sich Diebe Zutritt zum Rohbau eines Doppelhauses. Im Zeitraum zwischen Montag (30.03.2026), 13:00 Uhr und Mittwoch (01.04.2026), 11:00 Uhr stahlen die Unbekannten in beiden Haushälften Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von insgesamt 6.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Gedern: Schmierereien an Schulgebäude

Unbekannte beschmierten im Innenhof der Gesamtschule Gedern die Gebäudefassade mit fremdenfeindlichen Parolen und Hakenkreuzen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (31.03.2026), 16:00 Uhr und Mittwoch (01.04.2026), 07:00 Uhr. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Tel.: 06042 96480).

Ober-Mörlen: Verputzmaschine gestohlen

Gegen 04:30 Uhr drangen Unbekannte am Mittwoch (01.04.2026) in einen Rohbau in der Eichkopfstraße in Ober-Mörlen ein. Aus einem der oberen Stockwerke entwendeten sie eine Verputzmaschine im Wert von 7.500 EUR. Hinweise bitte an die Butzbacher Polizeistation (Tel.: 06033 70430).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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