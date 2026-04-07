Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Einbrecher dringen in Wohn- und Bürogebäude ein + Polizei nimmt Kupferdiebe fest

Giessen (ots)

Büdingen: Einbrecher dringen in Wohn- und Bürogebäude ein

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Gebäude ein, das als Wohn- und Bürogebäude genutzt wird. Die Täter gelangten über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Gebäude in der Lorbacher Straße und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie nahmen Bargeld und Armbanduhren mit. Anschließend entkamen sie unbemerkt. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 2. April 2026, bis Montag, 6. April 2026, 21 Uhr. Die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei bitten Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter (06031) 6010 zu melden.

Butzbach: Polizei nimmt Kupferdiebe fest

Funkstreifen der Butzbacher Polizei nahmen gestern Abend (6. April) mutmaßliche Kupferdiebe fest. Nachdem eine aufmerksame Zeugin gegen 23.25 Uhr beobachtet hatte, wie zwei Männer über den Zaun eines Firmengeländes in der Holzheimer Straße geklettert waren, informierte sie die Polizei. Den sofort entsandten Polizeistreifen fiel im Nahbereich ein Fahrzeug auf, in dem zwei Männer im Alter von 27 und 37 Jahren sowie eine 40-jährige Frau saßen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten circa 30 Kilogramm Kupferkabel im Kofferraum des Pkw. Erste Ermittlungen ergaben, dass die aufgefundenen Kupferkabel mutmaßlich von dem Firmengelände stammen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen erhärtete sich dieser Verdacht. Entsprechende Kabelrollen wurden im Außenbereich des Firmengeländes gelagert. Die Ordnungshüter nahmen das Trio fest und brachten es zur Polizeistation Butzbach. Die Kabel stellten die Beamten sicher. Die Männer und die Frau wurden nach Beendigung der Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Zuvor musste noch einer von ihnen eine Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegen. Gegen Männer und die Frau wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell