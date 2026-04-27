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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anwohner überrascht Einbrecher in Mehrfamilienhaus
Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Ein Bewohner eines an der Franz-von-Sales-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses nahm am Freitagabend (24. April) kurz vor 19 Uhr verdächtige Geräusche im Treppenhaus wahr. Als er seine Wohnungstür öffnete, flüchtete eine männliche Person durch das Treppenhaus Richtung Ausgang. Als der Anwohner das Fenster im Treppenhaus öffnete, sah er, dass der Unbekannte mit einem weiteren Mann, der scheinbar vor dem Haus gewartet hatte, zu Fuß in unbekannte Richtung weglief. Beide Männer waren etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und trugen dunkle Jogginghosen und schwarze Kappen. Ein Mann war mit einem grünen Kapuzenpullover bekleidet, sein Begleiter trug einen grauen. Die hinzugerufene Polizei stellte Beschädigungen an einer Wohnungstür fest. Wer hat verdächtige Beobachtungen zur in Rede stehenden Tatzeit gemacht? Hinweise zur Identität der Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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