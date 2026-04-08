Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall mit fünf Verletzten in Bentwisch

Bentwisch / Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 13:20 Uhr auf der Hansestraße in Bentwisch ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden.

Nach Angaben der Polizei beabsichtigte eine 21-jährige Fahrerin eines Zustellfahrzeugs, von einem Tankstellengelände auf die Hansestraße einzufahren. Dabei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 67-jährige Mercedes-Fahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Sowohl die 21-jährige Zustellerin als auch die 67-jährige PKW-Fahrerin sowie deren drei mitfahrenden Enkelkinder im Alter von 7, 9 und 12 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bentwisch unterstützte die Bergungsarbeiten und übernahm zudem die Reinigung der Fahrbahn.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

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