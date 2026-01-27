PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sattelzug verliert Auflieger
Kein Schaden für Unbeteiligte

Windhagen (ots)

Am 27.01.2026 wurde gegen 16:30 Uhr ein auf dem linken Fahrstreifen der BAB 3 FR Köln in Höhe des Autobahnkilometers 44 stehender Auflieger gemeldet. Dieser riss während der Fahrt von einer Zugmaschine ab, die ca. 200 Meter weiter auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Mittels sofortiger Eingabe in den Verkehrswarnfunk wurden andere Verkehrsteilnehmer gewarnt. Vor Ort wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten temporär der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der durchgehende Verkehr wurde über den rechten und den Standstreifen an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Der Auflieger wurde in der Folge abgeschleppt. Gegen 18:36 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Warum sich der Auflieger von der Zugmaschine löste ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es kam zu keinem Schadenseintritt für unbeteiligte Dritte.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 0260293270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 10:56

    POL-VDKO: Pannen-LKW im Baustellenbereich der A3 sorgt für Stau im Berufsverkehr.

    Montabaur (ots) - Heute Morgen erhielt die Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 07:16 Uhr Mitteilung über einen Pannen-LKW im Baustellenbereich der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz hinter der Anschlussstelle Montabaur. Der Reifenschaden an der Zugmaschine musste vor Ort gewechselt werden, sodass der mittlere und linke Fahrstreifen für die Dauer der Reparatur ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:43

    POL-VDKO: Schülerpraktikum bei der Autobahnpolizei - Ferien mal anders erleben!

    Heiligenroth (ots) - Du bist mindestens 15 Jahre alt oder besuchst die 9. Schulklasse? Dann nutze deine Ferien für ein spannendes 4-tägiges Schülerpraktikum bei der Autobahnpolizei. Erlebe hautnah den abwechslungsreichen Alltag der Polizei, erhalte spannende Einblicke in die Verkehrssicherheit, Einsatzabläufe und die Polizeiarbeit - direkt auf der Autobahn. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren