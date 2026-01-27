Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Sattelzug verliert Auflieger

Kein Schaden für Unbeteiligte

Windhagen (ots)

Am 27.01.2026 wurde gegen 16:30 Uhr ein auf dem linken Fahrstreifen der BAB 3 FR Köln in Höhe des Autobahnkilometers 44 stehender Auflieger gemeldet. Dieser riss während der Fahrt von einer Zugmaschine ab, die ca. 200 Meter weiter auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Mittels sofortiger Eingabe in den Verkehrswarnfunk wurden andere Verkehrsteilnehmer gewarnt. Vor Ort wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten temporär der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der durchgehende Verkehr wurde über den rechten und den Standstreifen an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Der Auflieger wurde in der Folge abgeschleppt. Gegen 18:36 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Warum sich der Auflieger von der Zugmaschine löste ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es kam zu keinem Schadenseintritt für unbeteiligte Dritte.

