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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heinsberg - Brand

Heinsberg (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 17:05 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung an einem Möbelhaus auf der Siemensstraße in Heinsberg. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte festgestellt werden, dass Teile einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes in Brand geraten waren. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Durch das Feuer entstand Sachschaden.

Für die Zeit der Löscharbeiten wurden Streckenabschnitte der Siemensstraße, der Borsigstraße und der Karl-Arnold-Straße für den Straßenverkehr bis etwa 18:25 Uhr gesperrt.

Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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