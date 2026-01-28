PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Sögel - Drei Beschuldigte nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Sögel (ots)

Am Samstagabend, den 24.01.2026, kam es gegen 23:00 Uhr im Bereich der Straße Im Tünneken in Sögel zu einer schweren Gewalttat.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Männer im Alter von 19 und 27 Jahren durch den Einsatz eines Messers schwer verletzt. Im weiteren Verlauf des Geschehens wurde zudem eine 24-jährige Frau durch einen Faustschlag verletzt. Die beiden männlichen Opfer erlitten stark blutende Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein. Zwei Beschuldigte im Alter von 27 und 38 Jahren konnten bereits im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Ein weiterer 33-jähriger Beschuldigter wurde nach intensiven Ermittlungen am darauffolgenden Dienstag festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden alle drei Beschuldigten dem Amtsgericht Lingen beziehungsweise Meppen vorgeführt. Gegen die 27-, 33- und 38-jährigen Männer ordnete das Gericht Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes geführt. Aufgrund der Schwere der Tat wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Abend des 24.01.2026 im Bereich Im Tünneken verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen beziehungsweise zu möglichen Fluchtwegen geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 zu melden.

