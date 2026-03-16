Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung

Bad Blankenburg (ots)

Am Freitag, dem 13.03.2026, gegen 21:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Königseer Straße in Bad Blankenburg einen 16-jährigen Mopedfahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Simson-Moped ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2009 angebracht war, welches zudem mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Der Jugendliche konnte außerdem keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, da er nicht im Besitz einer solchen war. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass das Moped technisch verändert wurde.

Gegen den 16-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

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