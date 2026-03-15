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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kraftfahrer mit über 2,5 Promille

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag den 13.03.2026 gegen 14:00 Uhr wurde in Neuhaus am Rennweg ein 52-jähriger Mann mit seinem Mercedes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug mit 2,56 Promille Atemalkoholkonzentration führte. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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