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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nichtzugelassenes Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Saalfeld (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026 gegen 15:00 Uhr, wurde der 42-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW am Mittleren Watzenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen ist, der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, die Weiterfahrt unterbunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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