LPI-SLF: Nichtzugelassenes Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Freitag den 13.03.2026 gegen 14:00 Uhr wurde in Neuhaus am Rennweg ein 52-jähriger Mann mit seinem Mercedes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug mit 2,56 Promille Atemalkoholkonzentration führte. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn ein ...

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