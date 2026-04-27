POL-HS: Anhängerdiebstahl
Wassenberg (ots)
Zwischen dem 24. April (Freitag), 18 Uhr und dem 25. April (Samstag), 8.30 Uhr, stahlen unbekannte Personen in der Straße Am Neumarkt einen Pkw-Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Das Kennzeichen des Anhängers wurde nach der Tat durch einen Zeugen aufgefunden.
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