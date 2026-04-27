Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verletzte Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall bestohlen

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Erkelenz (ots)

Am Samstag (25. April) ereignete sich auf dem Heinrich-Clemens-Weg gegen 13.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 53 Jahre alte Pedelec-Fahrerin mit einem Fahrzeug zusammenstieß und auf die Fahrbahn fiel. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu. Noch während die Unfallbeteiligte auf der Fahrbahn lag, stahl nach ersten Ermittlungen eine bislang unbekannte Frau, die mit einem Hund im Bereich der Unfallstelle unterwegs war, eine Geldbörse aus der Tasche der Verletzten. Die Unbekannte war etwa 60 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Sie trug eine rote Brille, hatte schulterlange schwarz-rote Haare und eine kräftige Statur. Hinweise zur Identität der Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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