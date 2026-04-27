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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbruch

Hückelhoven-Ratheim (ots)

An der Myhler Straße schlugen unbekannte Täter die verglaste Eingangstür eines Geschäfts ein. Ob sie etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag (24. April) um kurz vor 1 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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