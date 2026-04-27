POL-HS: Geschäftseinbruch

Erkelenz (ots) - Am Samstag (25. April) ereignete sich auf dem Heinrich-Clemens-Weg gegen 13.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 53 Jahre alte Pedelec-Fahrerin mit einem Fahrzeug zusammenstieß und auf die Fahrbahn fiel. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu. Noch während die Unfallbeteiligte auf der Fahrbahn lag, stahl nach ersten Ermittlungen eine bislang ...

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