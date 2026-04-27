POL-HS: Geschäftseinbruch
Hückelhoven-Ratheim (ots)
An der Myhler Straße schlugen unbekannte Täter die verglaste Eingangstür eines Geschäfts ein. Ob sie etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag (24. April) um kurz vor 1 Uhr.
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