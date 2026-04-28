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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Übach-Palenberg - Zimmerbrand

Kreis Heinsberg (ots)

Am 27.04.2026 um 22:03 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein Zimmerbrand auf der Paul-Keller-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzmittel konnten Flammen aus der Erdgeschosswohnung festgestellt werden. Durch die eintreffende Feuerwehr wurde ein Bewohner mittels Drehleiter aus dem 1. OG gerettet, während weitere Kräfte die Brandbekämpfung übernahmen. Das betroffene Mehrparteienhaus war nicht mehr bewohnbar, alle Bewohner konnten anderweitig unterkommen. Durch die Rauchgase wurden insgesamt 5 Personen leicht und eine Person schwer verletzt. 2 Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, die weiteren Personen benötigten keine weitere medizinische Behandlung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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