Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrad aus Werkstatt entwendet

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Montagabend (27. April) verschafften sich zwei männliche Personen gegen 23.20 Uhr gewaltsam Zutritt in eine in der Straße Auf der Weide gelegene Werkstatt. Einer der Täter betrat die Werkstatt und entwendete ein Motorrad der Marke Husqvarna. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass die Unbekannten mit einem Motorrad zum Tatort kamen. Sie flüchteten anschließend mit den Krädern in Fahrtrichtung Im Bruch. Beide trugen Motorradbekleidung und Helme.

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