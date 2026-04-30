POL-HS: Opel Corsa gestohlen
Heinsberg-Kirchhoven (ots)
Unbekannte Personen stahlen einen Opel Corsa mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der in der Waldfeuchter Straße auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen dem 25. April (Samstag), 23 Uhr und dem 29. April (Mittwoch), 20 Uhr.
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