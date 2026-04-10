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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hundebiss

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Mittwoch (08.04.2026), gegen 17.00 Uhr, biss ein Hund einen 40-jährigen Jogger auf einer Grünfläche in der Straße "Am Leiterle".

Der bislang unbekannte Hundehalter führte seinen Hund an einer langen Leine. Der Hund rannte auf den Jogger zu und biss ihn in den Oberschenkel. Der bislang unbekannte Hundehalter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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