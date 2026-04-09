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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0530 - Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Rohstoffhandel

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Dienstag (07.04.2026), 22.15 Uhr bis Dienstag (07.04.2026), 23.15 Uhr verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Rohstoffhandel in der Unterfeldstraße. Die Täter entwendeten Kupferspäne und Katalysatoren im Wert von etwa 15.000 Euro. Sie beschädigten dabei einen Zaun und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Teile des Diebesguts wurden auf der Flucht verloren. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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