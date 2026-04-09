Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 13. Bayerischer Blitzmarathon - Schwerpunktmaßnahmen im PP SWN

Augsburg (ots)

Im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 'Bayern mobil-sicher ans Ziel' findet auch dieses Jahr in der Zeit von 15. April, 06.00 Uhr bis 16. April, 06.00 Uhr der 13. Bayerische 24-Stunden-Blitzmarathon statt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord beteiligt sich mit mehreren Messstellen an den europaweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen. 2025 kamen 37 Verkehrsteilnehmer bei Verkehrsunfällen in Nordschwaben ums Leben. Bei zwölf Verkehrsteilnehmern war zu hohe, oder nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für den tödlichen Ausgang. Der 24-Stunden-Blitzmarathon soll die Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf das Thema - nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit - sensibilisieren und wachrütteln. Ziel ist es der Unfallursache überhöhte und nicht abgepasste Geschwindigkeit entgegenzuwirken und an die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu appellieren. "Im Straßenverkehr entscheidet die Geschwindigkeit über Leben und Tod. Das Ziel unserer Aktion ist es, Raser zu stoppen, Leben zu schützen und die Menschen für verantwortungsvolles Fahren zu sensibilisieren." -Innenstaatssekretär Sandro Kirchner- Es geht bei dieser Aktion nicht darum, zahlreiche Autofahrer zur Kasse zu bitten, sondern den Verkehrsteilnehmern die Gefahren hoher Geschwindigkeiten aufzuzeigen und die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu verbessern. Alle Messstellen sind im Internet unter folgendem Link ab sofort abrufbar: Messstellenliste 2026

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie zudem unter dem nachfolgenden Link: Bayernweiter Blitzmarathon 2026

 Das Polizeipräsidium Schwaben Nord lädt interessierte Medienvertreter am Mittwoch (15.04.2026) um 09:00 Uhr zur Kontrollstelle an der B300 am Parkplatz "Parking Tirol" (Kühbach) recht herzlich ein, die Kontrollstelle aktiv zu begleiten. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird ebenfalls als Ansprechpartner vor Ort sein.  Für den nördlichen Präsidiumsbereich lädt die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth interessierte Medienvertreter am Mittwoch (15.04.2026) um 10:00 Uhr zur Kontrollstelle an der B16/Posthof recht herzlich ein, der Kontrollstelle beizuwohnen.

Für beide Kontrollstellen bitten wir um vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des PP SWN unter der E-Mail-Adresse: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de Abschließend übersenden wir Ihnen noch den Link zur neulich veröffentlichten Verkehrslage 2025

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