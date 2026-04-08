Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (07.04.2026) leistete ein 57-jähriger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte, als er ein Imbiss-Restaurant in der Konrad-Adenauer-Allee nicht verlassen wollte.

Gegen 19.15 Uhr alarmierte ein Angestellter des Imbisses die Polizei, da der 57‑Jährige dieses auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen wollte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 57-Jährige unkooperativ. Er warf mit Essen, beleidigte die eingesetzten Beamten und bedrohte diese. Zudem leistete der 57-Jährige durch Drohen mit Gewalt Widerstand gegen die Polizeibeamten. Der 57-Jährige kam dem durch die Beamten ausgesprochenem Platzverweis nicht nach.

Die Polizeibeamten fixierten den Mann daraufhin und brachten ihn in den Arrest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung gegen den 57‑Jährigen.

Der 57‑Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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