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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (07.04.2026) kam es im Bereich der Kreuzung Donauwörther Straße/Zollernstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.

Gegen 20.50 Uhr fuhr ein 19‑jähriger Autofahrer auf der Donauwörther Straße stadtauswärts geradeaus in die Kreuzung. Ein 48‑jähriger Autofahrer fuhr stadteinwärts und wollte an der Kreuzung links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Das Auto des 48-Jährigen wird zudem gegen eine Ampel geschleudert.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-Jährigen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Der 19‑Jährige und der 48‑Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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