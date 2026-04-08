Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Container

Augsburg (ots)

Haunstetten - Im Zeitraum von Samstag (04.04.2026), 12.00 Uhr bis Dienstag (07.04.2026), 06.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Baumaschinen aus einem verschlossenen Container in der Königsbrunner Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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