PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Container

Augsburg (ots)

Haunstetten - Im Zeitraum von Samstag (04.04.2026), 12.00 Uhr bis Dienstag (07.04.2026), 06.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Baumaschinen aus einem verschlossenen Container in der Königsbrunner Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 15:27

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer auf der A8

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 - Höhe Zusmarshausen / FR München - Am Karfreitag, den 03.04.2026 fiel gegen 13:45 Uhr auf der A8 Fahrtrichtung München bei Zusmarshausen der Schwerverkehrs-Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ein Sattelzug auf, welcher in Schlangenlinien fuhr. Beim Überholen wurde festgestellt, dass der 49-jährige deutsche Lkw-Fahrer mit ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:26

    POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen über die Osterfeiertage

    Augsburg (ots) - Landkreis Donau-Ries, Harburg - Über die Osterfeiertage wurde durch Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth mehrere Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Am 06.04.26 (Ostermontag) überschritten an der Staatsstraße 2221 bei Harburg insgesamt 52 Fahrzeugführer die Geschwindigkeitsbegrenzung. 33 Fahrer im Verwarnungsbereich und 19 Fahrer ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:26

    POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen mit Schwerpunkt Motorradfahrer

    Augsburg (ots) - Harburg - Am 06.04.2026, im Zeitraum von 13.00 - 17.00 Uhr, führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Schwerpunktkontrollen mit Zielrichtung Motorradfahrer durch. An der sogenannten Applauskurve an der Kreisstraße DON 16 zwischen Großsorheim und der Kreuzung am Bock wurden 12 Kradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt mussten 6 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren