Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf Mittwoch (08.04.2026), war ein 25-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen in "Unterer Graben" unterwegs.

Gegen 02.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Autofahrer. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen und eine fehlende Fahrerlaubnis bei dem Autofahrer fest. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme bei dem Autofahrer an.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25‑Jährigen.

Der 25‑Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

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