Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0529 - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (08.04.2026) gegen 23.30 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Königsplatz zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 24-jährigen Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Person war offenbar mit einer roten Trainingsjacke der Marke "Adidas" bekleidet. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Halderstraße. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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