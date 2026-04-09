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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0528 - Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft--- Oberhausen - Am Mittwoch (08.04.2026) gegen 17.45 Uhr kam es am Helmut-Haller-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Hierbei verletzte ein 47-jähriger Mann einen 32-jährigen Mann mit einem Messer. Beide Männer wurden im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnten beide Personen das Krankenhaus wieder verlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 47-Jährige am Donnerstag (09.04.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 47-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 47-jährigen Mann. Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen. Der 32-Jährige und der 47-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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