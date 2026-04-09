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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0531 - Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanrufen

Augsburg (ots)

Lechhausen und Friedberg - Am Mittwoch (08.04.2026) wurden zwei Seniorinnen Opfer von Trickbetrügern, die sich am Telefon als Ärzte ausgaben. In Lechhausen wurde eine 77-jährige Frau angerufen. Der Täter behauptete, ihr Sohn benötige dringend teure Medikamente. Die Frau übergab Bargeld und Schmuck im mittleren fünfstelligen Bereich an einen Abholer. In Friedberg erhielt eine 88-jährige Frau einen ähnlichen Anruf. Der Täter gab vor, ihre Tochter sei schwer erkrankt und benötige teure Medikamente. Die Frau übergab Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich an einen Abholer. Wie in solchen Fällen oft üblich, wurde durch die Täter in beiden Fällen vorgespielt, dass nur ein sehr teures Medikament aus der Schweiz den erkrankten Angehörigen retten könne. In Wirklichkeit waren die Angehörigen jedoch wohlauf und benötigten keinerlei medizinische Behandlung Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen die bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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