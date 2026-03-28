Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abendliche Fahrt mit Folgen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.03.2026 um 21:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Mercedes in der Lachener Straße in 67433 Neustadt/W. gemeldet, welcher am Fahrbahnrand angehalten habe. Hierbei sei der Fahrer nach dem Aussteigen unmittelbar umgefallen. Durch die Streife vor Ort konnte der Grund für das Verhalten schnell gefunden werden, da der 63-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Des Weiteren konnte die durch ihn ausgehändigte Fahrerlaubnis als Totalfälschung erkannt werden. Dem aus Neustadt/W. stammenden Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrerlaubnis sichergestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Angehörigen übergeben. Nun kommen auf den Fahrer mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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