Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Blitzeinbruch in Fahrradgeschäft

Zeugensuche

Heinsberg-Dremmen (ots)

Zwei unbekannte Täter fuhren in der Nacht zu Samstag (2. Mai) um kurz nach 4 Uhr mit einem Fiat Ducato gegen den verglasten Fronteingangsbereich eines an der Sebastianusstraße gelegenen Fahrradgeschäfts, betraten das Ladenlokal und luden ersten Ermittlungen zufolge zwei Mountainbikes in den Transporter, mit dem sie anschließend in Richtung Gangelter Straße flüchteten. Die Täter waren komplett schwarz gekleidet, hatten eine schmale Figur und waren maskiert. Hinweise zur Identität der Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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