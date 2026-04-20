Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Vermisstensuche in Herdecke_ 89-jährige in Gebüsch aufgefunden.

Herdecke (ots)

Zu einer umfangreichen Vermisstensuche mit Einbindung eines Hubschraubers der Polizei kam es am 19. April, gegen 4:15 Uhr im innerstädtischen Bereich von Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich eine eine 89-jährige aus einer Senioreneinrichtung in Herdecke fußläufig entfernt. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie sich deswegen in hilfloser Lage befinden könnte, so dass eine umfangreiche Vermisstensuche eingeleitet wurde. Im Rahmen dieser Suche wurde auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Dieser stellte dann in einem Gebüsch im Nahbereich der Einrichtung eine Person fest. Herangeführte Kräfte der Polizei konnten die 89-jährige auffinden. Sie war gestürzt und einen Abhang hinuntergerutscht. Sie wurde mit Hilfe der Feuerwehr und Rettungskräften gerettet und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

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