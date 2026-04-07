Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in Bilk - Feuerwehr führte Menschenrettung durch und löschte Flammen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 7. April 2026, 13.36 Uhr, Brachtstraße, Bilk

Am Dienstagmittag rettete die Feuerwehr Düsseldorf einen Bewohner aus seiner brennenden Wohnung und löschte den Brand rasch ab. Der 35-jährige Bewohner wurde lebensbedrohlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz der Feuerwehr war nach einer Stunde beendet. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

Die Feuerwehr Düsseldorf erreicht am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr die Meldung über einen Brand im Stadtteil Bilk. Als die ersten Einsatzkräfte vier Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Es war zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung des Gebäudes gekommen. Der Einsatzleiter entsandte umgehend einen Löschtrupp zur Menschenrettung in die Erdgeschosswohnung. Nach kurzer Zeit retteten die Einsatzkräfte den vermissten Bewohner aus der Brandwohnung und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Nach einer ersten medizinischen Behandlung transportierten die Notfallsanitäter den lebensgefährlich verletzten 35- Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Parallel dazu löschten weitere Einheiten den Brand ab, kontrollierten den Treppenraum und angrenzende Wohnungen.

Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohneinheiten verhindert werden. Bis auf die Brandwohnung bleiben alle übrigen Wohneinheiten des Gebäudes weiter bewohnbar.

Nach rund einer Stunde kehrten die letzten der etwa 30 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlungen der Brandursache übernimmt die Polizei.

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