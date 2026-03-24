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Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Gewerbebetrieb - starke Rauchentwicklung, Feuerwehr führt umfangreiche Löschmaßnahmen durch

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 24. März 2026, 16.30 Uhr, Ronsdorfer Straße 53, Flingern-Süd

Am Dienstagnachmittag meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus einem Gewerbebetrieb an der Ronsdorfer Straße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer in einer Werkstatt fest. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung auf umliegende Gebäude verhindert werden. Es gab keine Verletzten.

Gegen halb fünf gingen zahlreiche Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein, die ein Brandereignis in Flingern auf der Ronsdorfer Straße meldeten. Umgehend entsandte der Disponent mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Bereits wenige Minuten nach ihrem Eintreffen bestätigten die ersten Kräfte den Brand in einer Werkstatt. Mithilfe von zwei Drehleitern und mehreren Löschtrupps brachten die Einsatzkräfte das Feuer zügig unter Kontrolle, sodass der Einsatzleiter bereits rund 40 Minuten später "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle melden konnte. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das Dach auf weitere Glutnester, konnten jedoch schnell Entwarnung geben.

Aufgrund des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Neben Kräften der Berufsfeuerwehr waren auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Nach rund zwei Stunden kehrten die letzten der rund 50 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Alexander Vieten
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: alexander.vieten@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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